Quante posizioni guadagna Francesco Maestrelli nel ranking ATP? Balzo prodigioso e top100 vicina!

Francesco Maestrelli ha compiuto un notevole balzo nel ranking ATP, avvicinandosi alla top 100. Con la vittoria su Terence Atmane agli Australian Open, il giovane tennista italiano ha ottenuto un risultato importante alla sua prima partecipazione a uno Slam. Questo progresso testimonia il suo crescente talento e determinazione nel circuito internazionale.

Francesco Maestrelli ha firmato una spettacolare magia alla sua prima partita in un torneo dello Slam, sconfiggendo il francese Terence Atmane al quinto set sul cemento di Melbourne: il numero 64 del mondo si è dovuto inchinare al cospetto del tennista italiano, che ha gettato il cuore oltre l’ostacolo e che, alla sua prima presenza nel tabellone principale degli Australian Open, è riuscito a togliersi una pregevole soddisfazione. Partito dalle qualificazioni, il 23enne non si è tirato indietro contro un avversario sulla carta più quotato ed è riuscito a imporsi in una maratona di tre ore e ventotto minuti con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-7(4), 6-1, 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dopo la vittoria ad Adelaide contro Gabriel Diallo, Andrea Vavassori ha guadagnato quasi 50 posizioni nel ranking ATP. Questo risultato ha contribuito a migliorare la sua posizione, nonostante abbia ridotto la partecipazione ai tornei singolari per concentrarsi sul doppio con Simone Bolelli, strategia che si sta rivelando efficace.

