L’Italia può sorridere perché otto tennisti italiani sono ancora presenti nella top-100 del ranking ATP aggiornato in tempo reale. Tra loro, spicca il balzo importante di un atleta che ha guadagnato molte posizioni, mentre un altro si fa notare per la costanza nei risultati. La classifica riflette i recenti progressi dei giocatori italiani nei tornei in corso, mantenendo alta la presenza nel panorama internazionale.

Otto italiani figurano nella top-100 del ranking ATP virtuale, la classifica internazionale aggiornata in tempo reale in base ai risultati dei tornei in corso di svolgimento durante questa settimana. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti scenderanno in campo direttamente al Masters 1000 di Indian Wells che scatterà il prossimo 5 marzo, intanto conservano saldamente il secondo e il quinto posto in graduatoria. Flavio Cobolli si è invece spinto fino ai quarti di finale del torneo ATP 500 di Acapulco e ha consolidato la 20ma piazza, con la possibilità teorica di spingersi fino alla quindicesima posizione. Subito alle spalle del romano si trova... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - L’Italia torna ad avere 8 azzurri in top100 nel ranking ATP! Balzo folle di Bellucci, e occhio a Pellegrino…

Quante posizioni guadagna Francesco Maestrelli nel ranking ATP? Balzo prodigioso e top100 vicina!Partito dalle qualificazioni, il 23enne non si è tirato indietro contro un avversario sulla carta più quotato ed è riuscito a imporsi in una maratona...

Quante posizioni guadagna Andrea Vavassori nel ranking ATP? Balzo di quasi 50 posti ad Adelaide!L’ottima vittoria di Andrea Vavassori sul canadese Gabriel Diallo ad Adelaide ha conseguenze positive anche sulla classifica del torinese, che pure...

Temi più discussi: Ministro Locatelli a Ginevra: Italia torna in Consiglio, al centro dialogo, diritti umani e dignità; Inseguimento a squadre: l'Italia vince la finale per l'oro e torna al successo ai Giochi dopo 20 anni; Adolfo Urso: L’Italia torna protagonista. Competitività, autonomia strategica e capitale umano sono la nostra direzione; L’Italia in rosso Garibaldi per la sfida alla Francia: torna Capuozzo dall’inizio.

L’Italia torna ad avere 8 azzurri in top100 nel ranking ATP! Balzo folle di Bellucci, e occhio a Pellegrino…Otto italiani figurano nella top-100 del ranking ATP virtuale, la classifica internazionale aggiornata in tempo reale in base ai risultati dei tornei in ... oasport.it

Popsophia torna ad Ancona a maggio, 'metà del pubblico da fuori regione'(ANSA) - ANCONA, 20 FEB - Quasi la metà del pubblico di Popsophia arriva da fuori regione: è il dato principale del report 2025 del festival anconetano che mette in dialogo filosofia e cultura pop, pr ... msn.com

Torna al Monte Pora la tappa di Coppa Italia Paralimpica Fisip, organizzata da Ski Passion - facebook.com facebook

Anticiclone delle Azzorre sull’Italia, torna il sole (anche al Sud): previsioni meteo fino al weekend x.com