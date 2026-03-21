Matteo Berrettini torna The Hammer e firma una splendida vittoria contro Bublik a Miami

Matteo Berrettini ha vinto contro Bublik e si è qualificato per il terzo turno del Masters 1000 di Miami. Il tennista italiano ha mostrato un livello di gioco elevato durante il match, ottenendo una vittoria importante nel torneo. La partita si è conclusa con un risultato favorevole a Berrettini, che ora prosegue la sua avventura nella competizione statunitense.

Un Matteo Berrettini in versione extra lusso si è qualificato per il terzo turno del Masters 1000 di Miami. Proprio sui campi che lo hanno visto arrivare fino ai quarti di finale lo scorso anno (battuto solo da Fritz dopo un match tiratissimo) il tennista romano firma la più bella vittoria del suo 2026, battendo in due set il kazako Alexander Bublik, numero undici del mondo, con il punteggio di 6-4 6-4 dopo un’ora e ventotto minuti di gioco. Davvero una prestazione eccezionale quella di Berrettini, una delle migliori degli ultimi mesi. Un successo che si spera davvero possa segnare una nuova svolta per il tennista romano. Adesso nel prossimo turno ci sarà la sfida con il vincente del match tra il monegasco Valentin Vacherot e l’argentino Mariano Navone. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Matteo Berrettini torna “The Hammer” e firma una splendida vittoria contro Bublik a Miami Articoli correlati Matteo Berrettini pronto alla sfida contro Bublik: “Sarà una partita divertente, con pochi scambi”Matteo Berrettini ha iniziato bene il proprio cammino nel Miami Open 2026 con una convincente vittoria. LIVE Berrettini-Bublik 6-4 3-2, ATP Miami 2026 in DIRETTA: resiste il break dell’azzurro che vuole la vittoria!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-2 GAME BERRETTINI! In rete il dritto lungolinea del kazako, l’azzurro resiste e resta in vantaggio! A-40... Approfondimenti e contenuti su Matteo Berrettini Temi più discussi: Miami, Berrettini sfida Bublik: tutte le curiosità; Matteo Berrettini oggi all’Atp Miami 2026, orario e dove vederlo; Matteo Berrettini ha capito: I miei obiettivi non hanno niente a che vedere con ranking o risultati; Berrettini-Muller: highlights Atp Miami 2026. Matteo Berrettini, the hammer è tornato: chiude il match con un ace e va al secondo turnoUn urlo liberatorio chiude il match contro Muller: Matteo archivia la pratica in due set ... msn.com Berrettini parte bene a Miami Battuto Muller, ora c’è BublikChissà se passerà da Miami la rinascita di Matteo Berrettini? Intanto l’italiano ha iniziato bene l’avventura nel torneo in Florida battendo nettamente Muller in due set (6-4, 6-2). Berrettini adesso ... panorama.it MIAMI OPEN: BERRETTINI BATTE BUBLIK Grande vittoria di Matteo Berrettini al secondo turno del Miami Open! L'azzurro supera il talento imprevedibile di Alexander Bublik con un doppio 6-4 e vola al terzo turno. Matteo non ha concesso praticamente facebook Super Matteo! Berrettini supera l’ostacolo Müller e a Miami supera il turno! #Tennis #MiamiOpen #Berrettini x.com