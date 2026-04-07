Matteo Berrettini si è qualificato al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo dopo aver affrontato Medvedev. Durante il match, ha espresso un atteggiamento aggressivo, dichiarando di sentirsi carico e di avere una palla sempre pesante. La partita ha visto il tennista italiano mettere in mostra determinazione e intensità, conquistando così l'accesso alla fase successiva del torneo.

Matteo Berrettini si è qualificato al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: ha avuto la meglio nei primi quattro game contro Roberto Bautista Agut, poi lo spagnolo si è ritirato e così Matteo Berrettini ha analizzato la propria prova in conferenza stampa: “Sono entrato molto convinto, molto deciso, sapendo bene cosa fare. Già ieri avevo avuto buone sensazioni, ho sentito bene la palla e questo mi ha dato fiducia. Conosco bene Roberto, sapevo cosa aspettarmi, ma un conto è saperlo e un conto è riuscire a metterlo in pratica. Dispiace sempre quando un avversario deve ritirarsi, soprattutto così presto. Mi è capitato tante volte e so che non è una situazione bella. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Matteo Berrettini aggressivo verso Medvedev: “Mi sento carico, la mia palla è sempre pesante”

Leggi anche: Berrettini: "Vivo di tennis, non mi sento inferiore a nessuno. Dopo Indian Wells Musetti mi ha chiamato..."

Boga a Sky: «Spalletti mi parla sempre in allenamento e la squadra mi sta aiutando molto. Mi sento bene e voglio dare il massimo»Alisson Juve, si complica la trattativa per il portiere? Il Liverpool ha preso una decisione importante.

Temi più discussi: Berrettini: Vivo di tennis, non mi sento inferiore a nessuno. Dopo Indian Wells Musetti mi ha chiamato...; Atp Montecarlo 2026, Berrettini e Vavassori avanzano nel doppio; Sconfitta per Matteo Berrettini a Marrakech: avanza Ignacio Buse, bene Mattia Bellucci; ATP Montecarlo 2026, Berrettini: So cosa mi manca per tornare al top. Il consiglio a Musetti.

Matteo Berrettini aggressivo verso Medvedev: Mi sento carico, la mia palla è sempre pesanteMatteo Berrettini si è qualificato al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: ha avuto la meglio nei primi quattro game contro Roberto Bautista ... oasport.it

Berrettini all'Atp Monte-Carlo: Medvedev? Spero di batterlo per la prima voltaMatteo Berrettini parla a Sky Sport dopo la vittoria al primo turno nel '1000' di Monte-Carlo contro Bautista Agut (che si è ritirato sul 4-0 Berrettini nel primo set): Sono partito col piede giusto, ... sport.sky.it

Matteo Berrettini avanza al secondo turno: affronterà Medvedev. Attesa per l'esordio di Sinner - facebook.com facebook

Roberto Bautista Agut costretto a ritirarsi dopo 4 game (tutti persi): Matteo Berrettini avanza al secondo turno a Monte-Carlo e sfiderà... Daniil Medvedev! x.com