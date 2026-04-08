Matteo Berrettini ha vinto con un punteggio di 6-0, 6-0 contro Daniil Medvedev nel torneo di Montecarlo, conquistando così l'accesso agli ottavi di finale. La partita è stata definita dallo stesso giocatore come la migliore della sua carriera. La sfida ha avuto luogo in un contesto di alta tensione e grande attenzione da parte del pubblico presente.

Il tennista romano avanza a Montecarlo con un clamoroso successo sul russo. Negli ottavi affronterà il vincente della sfida tra Fonseca e Rinderknech “Probabilmente è stata la miglior partita della mia carriera”. Matteo Berrettini rifila un clamoroso 6-0,6-0 al russo Daniil Medvedev e approda agli ottavi di finale del prestigioso torneo di Montecarlo. Una partita esaltante per il tennista romano quanto anomala per il russo che tra i professionisti non aveva mai perso senza vincere neanche un set. In 49 minuti sul Centrale di Montecarlo si è giocato praticamente solo nei primi minuti quando Medvedev partito aggressivo e molto convinto ha avuto due palle break. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Berrettini, doppio 6-0 a Medvedev “La partita più bella di sempre”

ATP Montecarlo, Berrettini travolge Medvedev: doppio “bagel” e partita da recordImpresa clamorosa diMatteo BerrettinialMasters 1000 di Montecarlo, che firma una delle vittorie più incredibili della sua carriera travolgendoDaniil...

Berrettini domina Medvedev a Montecarlo: doppio 6-0 e ottavi conquistatiPrestazione autoritaria del tennista romano al Rolex Monte-Carlo Masters: il numero 90 Atp supera il russo in 51 minuti e vola agli ottavi.

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Doppio bagel a Medvedev e ritorno agli ottavi di Monte-Carlo! Medvedev crolla, ma la vittoria è un bel boot di fiducia per Berrettini: riuscirà a tornare a livelli di un tempo - facebook.com facebook

Matteo Berrettini non ha lasciato nemmeno un game nella sua prima vittoria in carriera contro il russo Daniil Medvedev (numero 10 del ranking), sconfitto con un doppio 6-0 sulla terra rossa di Montecarlo. Il romano accede così agli ottavi. #ANSA ansa.it/sito/no x.com