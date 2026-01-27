Amici della polizia | Fiducia nella Procura di Avellino sotto la guida di Raffaele

La fiducia nella Procura di Avellino, guidata da Raffaele, si rafforza grazie al lavoro professionale e all’impegno del Procuratore Domenico Airoma, recentemente nominato al Tribunale di Napoli Nord. Questo riconoscimento testimonia l’attenzione e la serietà con cui vengono affrontate le questioni di giustizia nella zona.

"Ci congratuliamo con il Procuratore della Repubblica, Domenico Airoma, per il nuovo prestigioso incarico ricevuto al servizio della giustizia, presso il Tribunale di Napoli Nord, ed esprimiamo apprezzamento per il lavoro svolto ad Avellino, con grande professionalità. Al Procuratore aggiunto Francesco Raffaele, facente funzione per la sede del capoluogo irpino, vadano i nostri auguri di buon lavoro". Così Massimo Picone, presidente provinciale e neosegretario nazionale vicario dell'associazione Amici della Polizia. "Per la comunità locale – ha proseguito il dirigente del sodalizio – gli avvicendamenti al vertice delle istituzioni costituiscono sempre un passaggio delicato e importante.

Da questa mattina, la Procura della Repubblica di Avellino è sotto la guida provvisoria del Procuratore Aggiunto Francesco Raffaele, che ha assunto temporaneamente il ruolo di “facente funzioni”.

