Oggi al Quirinale si è svolta una cerimonia simbolica in cui gli atleti olimpici hanno restituito il Tricolore al presidente della Repubblica. Durante l'evento, il presidente ha ricevuto ufficialmente la bandiera italiana, simbolo delle imprese sportive svolte durante i Giochi Olimpici. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti del mondo sportivo, che hanno consegnato e ricevuto la bandiera in un momento di significato simbolico.

Al Palazzo del Quirinale si è svolta la solenne cerimonia direstituzione del Tricoloreda parte degli atleti olimpici e paralimpici deiGiochi di Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026al Presidente della RepubblicaSergio Mattarella. Un momento altamente simbolico e istituzionale, che segna non solo la conclusione di un percorso sportivo ma anche la celebrazione dell’identità e dell’eccellenza nazionale. A riconsegnare la bandiera sono stati isei alfieri azzurri: Arianna Fontana, Federica Brignone, Amos Mosaner e Federico Pellegriniper l’Olimpiade, insieme aChiara Mazzel e René De Silvestroper i Giochi Paralimpici. La cerimonia ha assunto infatti un significato che va oltre il gesto formale. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Mattarella riceve il Tricolore: ‘I Giochi Olimpici, pagina indimenticabile per l’Italia’

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Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa alla cerimonia di restituzione della Bandiera da parte degli atleti italiani di ritorno dai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. La diretta - facebook.com facebook

DIRETTA | Al Quirinale la cerimonia di restituzione della bandiera dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina #ANSA x.com