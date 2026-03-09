I medagliati dei Giochi Olimpici e Paralimpici l' 8 aprile da Mattarella e il 9 dal Papa

Il 8 aprile i medagliati dei Giochi Olimpici e Paralimpici saranno ricevuti dal Presidente della Repubblica al Quirinale, mentre il giorno successivo sarà la volta del Papa. Durante queste occasioni, saranno presenti anche i quarti classificati, come già avvenuto dopo i Giochi di Parigi 2024. L'evento coinvolgerà atleti e atlete che hanno partecipato alle competizioni recenti.

L'8 aprile il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, riceverà gli atleti olimpici e paralimpici di Milano Cortina, mentre il giorno dopo saranno ricevuti da Papa Leone XIV: lo ha comunicato il presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, durante la conferenza stampa post Giunta. Al Quirinale saranno ricevuti anche i quarti classificati, come già fatto dopo i Giochi di Parigi 2024. E sempre relativamente ai Giochi, la Giunta ha deliberato anche l'importo per i medagliati: 6.570.000 euro da consegnare agli atleti, a cui vanno aggiunti 1.170.000 che è la cifra stanziata per la preparazione olimpica, per un totale di 7.740.000. In Giunta si è parlato anche della situazione relativa ai Giochi del Mediterraneo 2026, in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre.