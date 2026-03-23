Debora e Francesca volontarie ai Giochi Olimpici e Paralimpici | Esperienza coinvolgente e indimenticabile

Bergamo. Da Boltiere a Milano-Cortina 2026, Debora Trezzi e Francesca Panighetti hanno vissuto un’esperienza unica come volontarie rispettivamente ai Giochi Olimpici e a quelli Paralimpici. Le due raccontano l’avventura con entusiasmo e orgoglio, descrivendo giornate intense, ma ricche di emozioni. Gli incontri memorabili con atleti di tutto il mondo, i momenti di grande sport e il dietro le quinte organizzativo si sono rivelati un’occasione di crescita personale. Come vi è venuta l’idea di partecipare ai Giochi come volontarie? Debora: “La proposta è arrivata tramite l’università – tra l’altro mi laureo in magistrale questo lunedì – e, grazie a un link, ho preso coscienza di questa iniziativa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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