Milano Cortina il presidente Mattarella | La prima competizione è con i propri limiti Azzurri rendete onore al tricolore

Il presidente Mattarella ha fatto il suo appello agli atleti italiani impegnati nelle Olimpiadi di Milano-Cortina. Durante un evento, ha detto che la sfida più difficile è contro se stessi e i propri limiti. Ha incoraggiato gli azzurri a rendere onore al tricolore, sottolineando che devono superare le proprie capacità per migliorarsi. La competizione, ha spiegato, è anche con gli altri, ma prima di tutto con se stessi.

«La prima competizione è con se stessi e con i propri limiti per superarsi, per migliorarsi, e poi c'è a fianco quella con gli altri partecipanti. Ci auguriamo che siano tante le medaglie ma quello che è importante è il modo in cui parteciperete, con impegno, dando tutto se stessi, con lealtà, con rispetto per gli altri, è una competizione che dà nel mondo uno spettacolo di straordinario valore, di convivenza, di amicizia, di umanità, di serietà». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella incontrando gli atleti italiani al Villaggio Olimpico a Milano. «È un gran piacere incontrarvi, ci siamo, state per cominciare.

