Mattarella riceve al Quirinale i campioni dei Deaflympics 2025 | Orgoglio per l' Italia

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato al Quirinale i campioni dei Deaflympics 2025, riconoscendo il loro importante ruolo nello sport e nella società italiana. Durante l'incontro, ha sottolineato l'importanza del loro impegno e ha espresso fiducia nel contributo che questo spirito potrà portare anche alle Paralimpiadi, contribuendo a un più ampio cambiamento culturale. Un momento di riconoscimento e di valorizzazione delle eccellenze italiane nello sport paralimpico.
Il Presidente della Repubblica ha ricevuto al Quirinale i campioni del mondo e i campioni dei deaflympics del 2025. Sergio Mattarella ha ribadito quanto il movimento paralimpico sia importante per il nostro paese: “Siete motivo di orgoglio per l’Italia. So bene i sacrifici, le rinunce, la fatica della lunga preparazione per la breve competizione che è la conclusione di un percorso molto lungo. Per tutte le atlete e gli atleti, olimpici e paralimpici, alle spalle del risultato, del successo, della competizione, medaglie o meno conquistate, c'è un lungo percorso di avvicinamento fatto di sacrifici e rinunce faticose”, ha commentato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
