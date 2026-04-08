A Matera, sabato 11 aprile alle 20.30, si terrà un evento musicale nell’Auditorium Gervasio dedicato a San Francesco d’Assisi, in occasione dell’ottavo centenario della sua morte. La serata prevede performance di musica e teatro e coinvolgerà il pubblico presente per celebrare questa ricorrenza. L’evento è organizzato dal Comune e da un’associazione culturale locale.

L’Auditorium Gervasio di Matera ospiterà sabato 11 aprile, alle ore 20.30, un evento musicale dedicato a San Francesco d’Assisi nell’ottavo centenario della sua scomparsa. Il recital, intitolato Andante mistico, Robusto et forte – Note su San Francesco, vedrà l’interpretazione dell’attore Eugenio Mastrandrea e del pianista Marco Sollini. La serata segna l’inizio della ventiduesima stagione di Armonie della sera – international concert series. Questo progetto, nato nelle Marche, propone un percorso itinerante tra le località più suggestive del Paese, valorizzando sia nomi di fama mondiale che nuovi talenti. Il sodalizio tra teatro, musica e scrittura. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, musica e teatro per San Francesco: l’evento di Mastrandrea

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