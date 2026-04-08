Master e programmi | l’impegno di Eni per i giovani talenti

Da romadailynews.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Eni ha avviato programmi di formazione dedicati ai giovani talenti nel settore energetico. Questi percorsi mirano a sviluppare competenze tecniche e professionali legate alle sfide tecnologiche e sostenibili del settore. Le iniziative prevedono stage, master e attività di formazione, con l’obiettivo di preparare i partecipanti a future opportunità di lavoro. L’azienda si impegna così a favorire l’ingresso di nuove figure nel mondo dell’energia.

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