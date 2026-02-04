Ricerca Tassinari Forza Italia | Dalla ministra Bernini impegno concreto per la valorizzazione giovani talenti

La ministra Bernini promette impegni concreti per valorizzare i giovani talenti e sostenere la ricerca in Italia. Tassinari di Forza Italia sottolinea quanto questa siano risorse fondamentali per il futuro del Paese, capaci di portare innovazione e crescita. La politica si muove quindi per rafforzare il ruolo dei ricercatori e puntare su nuove opportunità.

“La ricerca è un tema strategico e decisivo per il futuro del Paese. I ricercatori rappresentano una risorsa essenziale e un patrimonio straordinario dell’Italia: dalla loro capacità di produrre conoscenza dipendono innovazione, competitività e crescita culturale, sociale ed economica della.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Medicina, Tassinari (Forza Italia): "Dalla ministra Bernini chiarezza e coerenza. La riforma valorizza il merito"

Il deputato Tassinari di Forza Italia sottolinea l'importanza della chiarezza e coerenza della ministra Bernini sulla riforma del sistema sanitario, evidenziando come questa valorizzi il merito.

Cammini d'Italia, Tassinari (Forza Italia): "Un asset strategico per il turismo lento e la valorizzazione dei territori"

La Camera ha approvato una legge che riconosce ufficialmente i Cammini d'Italia come infrastrutture culturali, sociali ed economiche.

