Anselm Kiefer Le sue Alchimiste  stregano Milano

A Milano, fino al 27 settembre, Palazzo Reale ospita la mostra di Anselm Kiefer nella Sala delle Cariatidi. L’esposizione presenta un ciclo di quarantaquattro grandi tele intitolato

Appositamente pensata per la Sala delle Cariatidi, sino al 27 settembre Palazzo Reale di Milano ospita l‘attesissima mostra di Anselm Kiefer, suggestivo ciclo di quarantadue maestosi teleri interamente dedicato alle donne alchimiste. A cominciare da Caterina Sforza, scienziata e condottiera figlia di Galeazzo Maria Sforza duca di Milano. Caterina Sforza, la più famosa e autorevole. E poi Isabella Cortese, Kleopatra, Cristina di Svezia, Margaret Cavendish, Perenelle Flamel e altre, molte altre. Donne. Ma donne «speciali ». Alchimiste, nobildonne, scienziate, erboriste, mediche, filosofe naturali, astrologhe. Esperte di botanica, di cosmologia... 🔗 Leggi su Laverita.info

A Milano le Alchimiste di Anselm Kiefer(Adnkronos) – Anselm Kiefer, tra le figure più autorevoli dell'arte contemporanea internazionale, rende omaggio alle alchimiste con un nuovo ciclo...

