Per un po’ staremo ancora qua poi vedremo Ad maiora | Massimo Giletti chiude così la puntata de Lo Stato delle Cose Quale sarà il futuro del programma Rai?

Nei giorni scorsi la trasmissione è finita al centro della scena, complici le voci di una chiusura anticipata per l'"esaurimento del budget" fissata al 31 marzo. "Viva il merito", il commento di Giletti a Fanpage.it Il futuro di Massimo Giletti e de “Lo Stato delle Cose“, il talk show che conduce su Rai3 al lunedì sera da due stagioni, è avvolto nel mistero. Un mistero che il giornalista ha alimentato con una frase pronunciata sul finale dell’ultima puntata: “Per un po’ staremo ancora qua, poi vedremo. Ad maiora”. Una frase sibillina che fa in qualche modo comprendere il clima di incertezza che accompagna la trasmissione. Poco prima,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chiude Lo stato delle cose, il commento di Massimo Giletti: Viva il merito.

Giletti cancellato dalla Rai, Lo Stato delle Cose chiude a sorpresa: perché e la reazione (gelida) del conduttoreLa tv di Stato ha deciso di sospendere il programma del prime time del lunedì di Rai 3 nonostante i buoni ascolti per esaurimento del budget: tutti i dettagli ... libero.it

