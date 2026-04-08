In Puglia, l’attore porta in scena lo spettacolo Malinconico – Moderatamente felice, segnando il suo ritorno teatrale. Contestualmente, ha debutto come regista cinematografica con il film La Salita. L’evento ha coinvolto pubblico e critica, attratti dalla presenza dell’artista e dalla novità del suo progetto. La rappresentazione si è svolta in un teatro locale, con una performance che ha attirato numerosi spettatori.

Massimiliano Gallo porta in Puglia lo spettacolo Malinconico – Moderatamente felice, un progetto che segna il suo ritorno sulle scene teatrali e l’esordio come regista cinematografica con il film La Salita. L’attore approda in Puglia per dare vita a un personaggio fragile e complesso. Il lavoro scenico si basa sulla capacità di assorbire l’energia della platea, trasformando ogni replica in un evento unico e irripetibile. Il legame con il pubblico è descritto come una necessità fisica. Mentre il cinema viene percepito come un processo frammentato e asettico, il teatro permette a Gallo di vivere un’esperienza completa, paragonabile a una partita di novanta minuti senza interruzioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Massimiliano Gallo in Puglia: l’antieroe che conquista tutti

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