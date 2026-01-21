Vincenzo Malinconico, l’avvocato protagonista dei romanzi di Diego De Silva, prende vita sul palco interpretato da Massimiliano Gallo. L’appuntamento con questa produzione segna un momento importante della stagione teatrale dei Teatri di Siena, offrendo al pubblico un’interpretazione fedele e coinvolgente di uno dei personaggi più amati della narrativa italiana.

Dai romanzi di Diego De Silva al palcoscenico, l’avvocato Vincenzo Malinconico ha il volto di Massimiliano Gallo ed è il protagonista del prossimo appuntamento con la stagione dei Teatri di Siena. Ai Rinnovati arriva, da venerdì a domenica nelle consuete tre repliche (venerdì e sabato alle 21; domenica alle 17), lo spettacolo ‘Malinconico moderatamente felice’. A firmarlo sono proprio loro, Diego De Silvia e Massimiliano Gallo (che ne cura anche la regia): lo scrittore che lo ha creato e l’attore che lo interpreta, accompagnato sulla scena da Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D’Elia, Greta Esposito e Manuel Mazia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Vincenzo Malinconico". Massimiliano Gallo a teatro

Massimiliano Gallo alla presentazione delle fiction Rai 2026: da Imma Tataranni a Vincenzo Malinconico – Intervista VideoDurante la presentazione delle fiction Rai 2026, incontriamo Massimiliano Gallo, protagonista di due delle serie più attese: Imma Tataranni e Vincenzo Malinconico.

“Malinconico moderatamente felice”: Massimiliano Gallo è l'avvocato d'insuccesso al Teatro ChiesaDa venerdì 9 a domenica 11 gennaio, il Teatro Chiesa ospita

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Massimiliano Gallo parla di Vincenzo Malinconico

Argomenti discussi: Vincenzo Malinconico. Massimiliano Gallo a teatro; Massimiliano Gallo porta Malinconico. Moderatamente felice al Teatro Concordia di San Benedetto; Vincenzo Malinconico: confermata la terza stagione; Malinconico. Moderatamente felice: Massimiliano Gallo porta l’avvocato dei romanzi di De Silva a teatro a Osimo, Pesaro e San Benedetto del Tronto.

L’antieroe? È Malinconico. Il celebre avvocato di insuccesso passa dalla tv a teatro, tour nelle MarcheGiunge su tre palcoscenici marchigiani Malinconico, moderatamente felice (questa sera e domani a La Nuova Fenice di Osimo alle 21.15, dal 15 al 18 allo Sperimentale di Pesaro e il 19 e il 20 ... corriereadriatico.it

Massimiliano Gallo dalla serie tv Imma Tataranni e da Amanti a Roma, di nuovo in teatro con Malinconico, moderatamente feliceLa commedia Amanti affronta in modo audace e coinvolgente le complessità dell’amore, del sesso e del tradimento. La trama ruota attorno a Claudia e Giulio, due sconosciuti che si incontrano per caso ... ilmessaggero.it

#Televisione - Vincenzo Malinconico: confermata la terza stagione x.com

- Massimiliano Galli tornerà a vestire i panni di Vincenzo Malinconico. - La terza stagione si girerà dal prossimo mese maggio. Andrà in onda nel 2027. - facebook.com facebook