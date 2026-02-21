L’avvocato Malinconico debutta a teatro Massimiliano Gallo | Non partecipa alla gara della vita ci insegna che fallire è normale

Massimiliano Gallo, noto attore, ha deciso di esibirsi per la prima volta a teatro con uno spettacolo che affronta temi di insuccesso e resilienza. La sua interpretazione di un avvocato che non si ferma davanti alle difficoltà ha attirato l’attenzione di molti, portando sul palco un personaggio autentico e vicino alla vita reale. Gallo spiega che fallire fa parte del percorso, un messaggio che risuona anche tra il pubblico presente alla prima rappresentazione.

© Ilgiorno.it - L’avvocato Malinconico debutta a teatro, Massimiliano Gallo: “Non partecipa alla gara della vita, ci insegna che fallire è normale”

Milano – Malinconico di nome. Ma non di indole. Almeno se parliamo di Massimiliano Gallo, interprete dell' avvocato più amato (e meno carrierista) della tv. Che quest'anno si trasferisce a teatro. Come si può scoprire dal 24 marzo al Manzoni con "Malinconico. Moderatamente felice", diretto dallo stesso attore napoletano. Affiancato in scena da Biagio Musella, Eleonora Russo, Diego D'Elia, Greta Esposito, Manuel Mazia. Testo scritto invece insieme a Diego De Silva, già autore del personaggio pubblicato da Einaudi. Massimiliano, il suo Malinconico è apprezzato ovunque. «Meglio non potevo sperare.