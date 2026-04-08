Massimiliano Dindalini confermato direttore della Cia

Arezzo, 8 aprile 2026 – Massimiliano Dindalini è stato confermato alla guida della Cia di Arezzo. La decisione è stata comunicata oggi dai rappresentanti dell'organizzazione, che hanno sottolineato la volontà di mantenere il percorso avviato negli ultimi anni. La conferma arriva dopo un processo di valutazione interno che ha coinvolto i membri del consiglio direttivo, senza modifiche al ruolo ricoperto dall’attuale dirigente.

Arezzo, 8 aprile 2026 – Ai vertici di Cia Arezzo la parola d’ordine è continuità. Massimiliano Dindalini infatti è stato confermato direttore dell’organizzazione agricola aretina, incarico che ricopre dal 2022, a seguito della rielezione – con un autentico plebiscito – di Serena Stefani alla presidenza. Si consolida così un assetto considerato vincente, con lo stesso binomio che, negli ultimi quattro anni, ha accompagnato una importante fase di riorganizzazione interna di Cia e del suo sul territorio. Il lavoro portato avanti da Stefani–Dindalini ha preso avvio con una revisione della struttura organizzativa. Tra i passaggi principali,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Massimiliano Dindalini confermato direttore della Cia Maurizio Antonini confermato direttore di Cia PadovaMaurizio Antonini, 60 anni, di San Giorgio in Bosco, è stato rieletto direttore di Cia Padova. Cia Sicilia occidentale: Paladino eletto presidente, Basset confermato direttoreUn giovane imprenditore agricolo alla guida della Cia Sicilia Occidentale, che sceglie ancora il rinnovamento ed elegge presidente il 33enne...