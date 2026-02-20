Cia Sicilia occidentale | Paladino eletto presidente Basset confermato direttore

Matteo Paladino, giovane imprenditore agricolo di 33 anni di Marsala, è stato eletto presidente della Cia Sicilia Occidentale, a causa del suo impegno nel settore e della volontà di portare novità. La nomina arriva dopo una votazione che ha visto una buona partecipazione degli associati, desiderosi di veder cambiare le strategie dell’organizzazione. Basset viene confermato direttore, mentre Paladino si impegna a rappresentare meglio gli interessi degli agricoltori locali. La scelta riflette la volontà di rafforzare il settore agricolo nella regione.

Un giovane imprenditore agricolo alla guida della Cia Sicilia Occidentale, che sceglie ancora il rinnovamento ed elegge presidente il 33enne marsalese Matteo Paladino. È questo l'esito dell'assemblea elettiva che si è svolta giovedì 19 febbraio al Saracen Sands Hotel & Congress Centre di Isola delle Femmine, appuntamento centrale per le imprese agricole delle province di Palermo e Trapani chiamate a definire il nuovo quadro dirigenziale per il prossimo quadriennio. Riconfermato nel ruolo di direttore Luca Basset, giovane dirigente di lunga militanza all'interno dell'organizzazione, il cui operato è stato nuovamente premiato con la fiducia dell'assemblea.