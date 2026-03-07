Maurizio Antonini confermato direttore di Cia Padova

Maurizio Antonini, 60 anni, di San Giorgio in Bosco, è stato rieletto direttore di Cia Padova. «Continuerò a ricoprire questo incarico con passione, serietà e professionalità», commenta lo stesso direttore. «Stiamo vivendo un periodo storico molto complicato, l'agricoltura padovana e veneta rimangono sotto attacco». L'ultima criticità in ordine di tempo, la sospensione delle attività dello zuccherificio di Pontelongo. A monte, la profonda crisi del settore bieticolo-saccarifero. «Ma l'elenco dei problemi è lunghissimo. L'accordo Mercosur è privo delle necessarie garanzie, mentre la nuova Pac, Politica agricola comune, 2028-2032 prevede tagli lineari dei contributi oltre il 20%.