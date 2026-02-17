Massese Pantera è contento solo a metà | Abbiamo vinto un importante scontro diretto

Massese Pantera ha festeggiato solo in parte la vittoria contro San Giuliano Terme, che ha rappresentato il primo successo da quando allena la squadra. Dopo aver conquistato tre punti importanti in uno scontro diretto, l’allenatore ha comunque avvertito che il cammino è ancora lungo. In campo, il tecnico ha mostrato soddisfazione, ma ha anche ricordato che bisogna continuare a lavorare duro per migliorare. La squadra ha dato segnali positivi, ma Pantera sa che non si deve abbassare la guardia.

"Siamo tutti contenti ma consapevoli che non abbiamo ancora fatto nulla". Paolo Pantera mantiene i piedi saldamente piantati a terra dopo il successo di San Giuliano Terme, il primo da quando siede sulla panchina della Massese. "Abbiamo vinto un importante scontro diretto ma ce ne attendono altri ugualmente decisivi – ha spiegato il tecnico apuano –. Al momento siamo ancora dentro i playout e quindi c’è poco da festeggiare. Ero piuttosto tranquillo perché vedo come si allenano questi ragazzi durante la settimana e sapevo che potevano fare una grande partita cosa che è puntualmente accaduta. Devo fare i complimenti a tutti, compreso chi è entrato perché lo ha fatto nel modo migliore: da Mapelli, che non è partito nell’undici iniziale, a Perrone, che con me non aveva ancora avuto modo di giocare, da Ricci, che ha debuttato bene, a Cantatore, che ha messo i primi minuti nelle gambe". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

La Massese ha annunciato il cambio in panchina: Pier Paolo Pantera prende il posto di Davide Marselli, che si è dimesso poco dopo la sconfitta contro il Real Forte Querceta.

