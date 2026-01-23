massese marselli lascia in panchina arriva pantera

La Massese ha annunciato il cambio in panchina: Pier Paolo Pantera prende il posto di Davide Marselli, che si è dimesso poco dopo la sconfitta contro il Real Forte Querceta. La società ha accolto il nuovo allenatore nel pomeriggio, cercando di invertire il trend negativo delle ultime partite. Questo cambio mira a rilanciare la squadra nel campionato in corso.

È Pier Paolo Pantera il nuovo allenatore della Massese. Dopo le improvvise dimissioni di Davide Marselli, arrivate a meno di due ore dal triplice fischio che ha sancito la sconfitta per 2-1 in casa del Real Forte Querceta, la terza consecutiva dei bianconeri, la società nel pomeriggio di ieri ha già dato il benvenuto al nuovo mister. Il tecnico di Fiumaretta aveva annunciato con un post su Facebook di aver "comunicato le dimissioni al Presidente Antonio Gerini e al Direttore Stefano Mazzanti" e, rispondendo ad alcuni commenti, aveva spiegato la scelta come "atto dovuto", dettata "da motivi seri" non essendo "mai accaduta in 30 anni di carriera". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Argomenti discussi: Eccellenza A. Mister Marselli lascia la Massese!; Massese: il dopo-Marselli è di Pantera; Massese: si è dimesso l’allenatore Marselli; Dopo la sconfitta di Forte dei Marmi mister Davide Marselli si dimette.

