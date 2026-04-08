Marzano di Nola 19enne investita sulla Statale 403

A Marzano di Nola, una ragazza di 19 anni proveniente da Domicella è stata investita mentre attraversava la Strada Statale 403, vicino al Viale degli Aranci, nei pressi dell'Istituto Alberghiero. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e sul posto sono intervenuti i soccorritori. La giovane è stata trasportata in ospedale per le ferite riportate. La Polizia Municipale sta effettuando i rilievi per chiarire la dinamica dell’incidente.

A Marzano di Nola, una ragazza di 19 anni di Domicella è stata investita mentre attraversava la Strada Statale 403, nei pressi del Viale degli Aranci dove si trova l'Istituto Alberghiero. La conducente dell'auto l'ha immediatamente soccorsa e ha allertato il 118. La giovane è stata trasportata al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it Marzano di Nola, sequestrati rifiuti speciali pericolosi contenenti amiantoNell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di... Marzano di Nola, una comunità in preghiera per il piccolo DomenicoC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il ritrovo... Argomenti più discussi: Roma, Via Crucis al Colosseo: Papa Leone XIV porta la Croce tra migliaia di fedeli; Via Crucis Vivente nel Napoletano: percorso mozzafiato con 200 figuranti e scenari unici. Marzano di Nola, incidente sulla statale: grave un 20enne ricoverato al Moscati di AvellinoÈ ricoverato in gravi condizioni il ventenne rimasto vittima la notte scorsa di un incidente stradale avvenuto sulla statale che attraversa il comune di Marzano di Nola, in provincia di Avellino. Il ... ilmattino.it Marzano di Nola, intrappolati nell'auto incidentata: 5 ragazzi feritiCinque ragazzi sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto a Marzano di Nola. Tre di loro sono rimasti intrappolati nelle lamiere contorte della Fiat Panda. I vigili del fuoco di Avellino, ... ilmattino.it "A malincore devo donarla per mativi famigliari.e una feminucia,microcip,vacinata,non sterilizata, dolce e una cocolona. si trova a Marzano di Nola provincia di Avellino. nr contato 388 984 4449 " Queste parole ha scritto la signora nel su - facebook.com facebook