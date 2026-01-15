Marzano di Nola sequestrati rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto

Durante un’attività di controllo ambientale a Marzano di Nola, i Carabinieri del Nucleo Forestale e i colleghi dell’Arma territoriale hanno sequestrato rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto. L’operazione rientra in un’azione di prevenzione e repressione dei reati ambientali, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica e l’ambiente. L’amministratore coinvolto è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, in attesa di ulteriori approfondimenti.

Nell'ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Marzano di Nola, in sinergia con i colleghi dell'Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all'Autorità Giudiziaria competente, l'amministratore di una.

