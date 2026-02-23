Marzano di Nola una comunità in preghiera per il piccolo Domenico

La Comunità Parrocchiale di San Trifone Martire organizza una preghiera in memoria di Domenico, un bambino di due anni deceduto due giorni fa all’Ospedale Monaldi a causa di un trapianto fallito. La comunità si riunirà mercoledì per ricordare il piccolo e offrire conforto alla famiglia. La cerimonia rappresenta un gesto di vicinanza e solidarietà, coinvolgendo molti abitanti del paese. La partecipazione si svolgerà presso la chiesa locale alle ore 18.

Il ritrovo è fissato per le ore 18:00 in Via Bicentenario, nei pressi della statua di San Pio da Pietrelcina, da dove partirà un corteo che si dirigerà verso la Parrocchia.Alle 18:30 avrà luogo la Santa Messa in suffragio del piccolo Domenico. La parrocchia invita l'intera Comunità a partecipare, per esprimere, nel silenzio e nella preghiera, vicinanza e solidarietà alla famiglia del bambino.

