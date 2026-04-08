Marta Charlotte Ferradini, cantautrice, ha presentato il suo primo progetto intitolato “Troppo Amore – Sette storie di AmorVeleno”, pubblicato da Azzurra Music. Il lavoro combina elementi di letteratura e musica, creando un percorso narrativo che affronta il tema del disamore attraverso sette episodi. L’opera si caratterizza per uno stile ironico e vuole offrire al pubblico una riflessione originale sui sentimenti complicati legati all’amore.

ROMA – La cantautrice Marta Charlotte Ferradini si presenta al pubblico con un progetto originale che unisce letteratura e musica: “Troppo Amore – Sette storie di AmorVeleno” (pubblicato da Azzurra Music), la sua opera prima, è una vera e propria passeggiata ironica in sette tappe sul disamore. Il libro raccoglie sette racconti, ciascuno dedicato a un “tipo psicologico”, raccontati con l’ironia tipica della stand-up comedy, per esplorare l’AmorVeleno: quell’amore che ferisce e da cui è necessario imparare a proteggersi. A completare la lettura, il progetto include un album di dieci tracce. Oltre al singolo inedito “Troppo Amore”, pubblicato... 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Marta Charlotte Ferradini presenta “Troppo Amore – Sette storie di AmorVeleno”

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Troppo amore

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