L’ex fidanzata di Alessandro Tersigni, Melita Toniolo, ha parlato di quei tempi. “Forse era tutto troppo, troppo amore, troppa intensità”, ha detto. La loro storia è durata dal 2007 al 2009, e ora lei rivela qualche dettaglio in più su quei giorni passati insieme.

L’ex fidanzata storica e più nota di Alessandro Tersigni è stata la showgirl Melita Toniolo, con cui ha avuto una relazione dal 2007 al 2009. Successivamente, Tersigni ha legato la sua vita a Maria Stefania Di Renzo, ex ballerina di Amici, che ha sposato nel 2016 e con cui ha due figli. Nella casa del “Grande Fratello”, Melita Toniolo era caduta tra le braccia del bell’Alessandro Tersigni, mentre fuori il suo fidanzato di allora, Luca Dorigo, si rodeva il fegato e vestiva davanti all’Italia intera i panni dell’uomo tradito. “In uno dei nostri momenti di crisi – ha proseguito la sexy Diavolita – io ho fatto anche gesti eclatanti per cercare di salvare il salvabile: ho persino steso un lenzuolo enorme davanti casa sua a Roma, sul quale avevo scritto un enorme ‘Ti Amo’. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Chi è l'ex fidanzata di Alessandro Tersigni, l'ex gieffina Melita Toniolo: "Forse era tutto troppo, troppo amore, troppa intensità"

Alessandro Tersigni ha partecipato al Grande Fratello nel 2007, il programma che gli ha regalato la prima notorietà. Da lì, una scelta precisa: trasformare la visibilità in una professione. Negli anni ha costruito una carriera solida tra cinema e fiction, diventa facebook

#AnnaValle in cerca di #UnaNuovaVita su Canale 5 Al via la nuova serie Mediaset. Nel cast anche Daniele Pecci, Kaspar Capparoni, Caterina Vertova e Alessandro Tersigni. Ecco la trama x.com