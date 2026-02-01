Charlotte Casiraghi ha parlato apertamente di maternità, dicendo che il peso dell’amore materno ancora troppo forte sulle donne. Ai microfoni di RTL France, ha spiegato di non voler essere una madre perfetta e ha condiviso le sue riflessioni più personali sulla maternità.

Le parole di Charlotte, che vive ormai da qualche tempo stabilmente a Parigi, colpiscono per sincerità e profondità, suscitando un’immediata identificazione in chi le ascolta. In pieno tour promozionale per il suo primo libro, La Fêlure (La crepa), edito da Julliard, la figlia di Carolina di Monaco ha offerto uno sguardo intimo su ciò che significa essere madre nella società contemporanea, che esige molto dalle donne e considera l’errore come qualcosa da cancellare o da nascondere. «Svelare le vulnerabilità della maternità è doloroso e complesso», ha ammesso, sottolineando quanto poco spazio venga lasciato all’imperfezione femminile, soprattutto quando si parla di madri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Charlotte Casiraghi: «Il mito dell’amore materno pesa ancora troppo sulle donne. Non aspiro a essere una madre perfetta»

Approfondimenti su Charlotte Casiraghi

Charlotte Casiraghi, raffinatamente elegante come sua madre Carolina di Monaco, è protagonista della copertina di febbraio di una nota rivista di moda europea.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Charlotte Casiraghi

