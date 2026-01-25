Mario Brunello | Suono nella natura per capire la purezza della musica

Mario Brunello ci accompagna in un viaggio tra natura e musica, esplorando come i suoni ambientali possano rivelare la purezza dell’arte musicale. Dalle vette alpine alle vaste distese desertiche, fino alle sale da concerto più rinomate, il suo percorso invita a riscoprire il rapporto tra ambiente e espressione sonora in modo autentico e riflessivo.

Dalle vette innevate delle Alpi alle distese di sabbia senza fine dei deserti africani, passando per le più prestigiose sale da concerti internazionali. È una vita in viaggio, quella di Mario Brunello, uno dei più celebri virtuosi del violoncello, che sarà a Bologna oggi e domani, ospite della stagione di Musica Insieme, per raccontarsi e per trasportare il pubblico in quel vortice frenetico di emozioni che sono i suoi concerti. Questa sera (ore 21) al Cinema Modernissimo di Bologna verrà proiettato il docufilm 'In tempo, ma rubato', regia di Giuseppe Baresi, dedicato alla relazione del Maestro con i luoghi che ospitano la sua musica.

