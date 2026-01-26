Tumori al seno prevenzione e volontariato | Maria Pia De Chiara alla guida di Rosa Samnium Aps

Maria Pia De Chiara è stata nominata presidente di Rosa Samnium APS, associazione impegnata nella prevenzione delle neoplasie al seno e nel volontariato. L’organizzazione si dedica a sensibilizzare l’opinione pubblica e a supportare le persone colpite da tumori al seno, promuovendo iniziative di screening e informazione. La guida di De Chiara intende rafforzare l’impegno nel campo della prevenzione e nel sostegno alle donne coinvolte.

Maria Pia De Chiara è la nuova presidente dell'associazione Rosa Samnium APS, realtà attiva nel volontariato e nella prevenzione, in particolare delle neoplasie al seno. De Chiara è cofondatrice dell'associazione insieme alla presidente uscente Monica Pica, che conclude il proprio mandato. Il nuovo direttivo è composto dalla vicepresidente Maria Capozzi e da Addolorata Bianco, Libera Del Grosso, Luciana De Luca, Leda Lombardi, Antonietta Mancino e Giovanna Tassella. Una sede stabile per prevenzione e ascolto. L'associazione Rosa Samnium APS ha sede a Benevento, in via Sandro Pertini, presso l'ex Infopoint, nella struttura concessa in utilizzo gratuito dalla Provincia di Benevento.

