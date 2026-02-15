Maria Antonietta e Colombre saranno i Lucio Corsi di questa edizione del Festival di Sanremo dal punto di vista dello stile? Lo abbiamo chiesto alla loro stylist
Maria Antonietta e Colombre hanno scelto i look per il Festival di Sanremo, e la loro stylist, Francesca Piovano, spiega come ha aiutato gli artisti a decidere cosa indossare. Piovano ha lavorato con loro per creare outfit che rispecchino il loro stile e attirino l’attenzione sul palco. La stylist ha scelto tessuti e colori che si fanno notare sotto le luci dell’Ariston.
Cosa metteranno nella valigia preparata per l'approdo nella città dei fiori? «Non vedrete nessun matchy-matchy» garantisce Francesca Piovano, la stylist che sta seguendo in questo esordio sanremese Letizia Cesarini e Giovanni Imparato, questi i loro nomi di battesimo, e che ci ha rivelato qualcosa di quello che vedremo presto durante la maratona sanremese. Studiando lo stile di Maria Antonietta e di Colombre mi è balenata l'idea che i due potessero essere gli outsider di questa edizione del Festival di Sanremo, che magari si portano gli abiti da casa o che vestono vintage.
Maria Antonietta e Colombre, ecco il titolo della loro canzone a Sanremo
Al Festival di Sanremo 2025 arrivano due talenti marchigiani: Maria Antonietta e Colombre.
Maria Antonietta e Colombre al Festival: «Frullatore Sanremo? Meglio affrontarlo insieme». L’intervista
Maria Antonietta e Colombre salgono sul palco del Festival di Sanremo e presentano il loro brano, intitolato “La felicità e basta”.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
