A Londra si tiene una mostra dedicata allo stile di Maria Antonietta, figura che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della moda, del design e delle arti decorative. La rassegna evidenzia gli elementi distintivi dell’epoca e le influenze che ancora oggi si percepiscono in diversi settori creativi. La mostra raccoglie pezzi storici e interpretazioni contemporanee legate alla figura della regina.

Di personaggi, soprattutto femminili, che hanno influenzato la moda, il design, gli interni, i giardini e le arti decorative ce ne sono pochi e la regina Maria Antonietta è una di questi. Ma lei è andata oltre, continuando a esercitare un’influenza e un fascino per oltre due secoli e mezzo sulle arti grafiche e decorative, la moda, la fotografia e il cinema. Londra celebra per la prima volta la regina francese con una mostra al Victoria and Albert Museum aperta fino al 22 marzo 2026, sold out da tempo. Sarah Grant, curatrice della mostra, ha dichiarato: “Maria Antonietta è stata la regina più alla moda, più discussa e controversa della storia. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Londra celebra lo stile di Maria Antonietta

Maria Antonietta e Colombre saranno i Lucio Corsi di questa edizione del Festival di Sanremo dal punto di vista dello stile? Lo abbiamo chiesto alla loro stylist

