Marco Tolomei si schianta con l'auto nel Reatino a 28 anni | Morto in un incidente come i suoi migliori amici

Un giovane di 28 anni ha perso la vita in un incidente stradale nel Reatino. Prima di lui, nello stesso modo, avevano perso la vita alcuni amici stretti. La notizia è stata confermata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell’incidente. La comunità locale si trova ora a fare i conti con questa perdita improvvisa e tragica.

Marco Tolomei è morto in un incidente nel Reatino nei giorni scorsi, prima di lui nello stesso modo hanno perso la vita i suoi migliori amici. Il padre di uno di loro: "Perché?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Si chiamava Marco Tolomei il 28enne morto nell’incidente a Rieti: era il suo primo giorno di lavoroIl sindaco di Marcetelli proclama il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Marco Tolomei.

Si schianta con l’auto contro un albero: nel tragico incidente muore a 25 anni Francesco IannottaPerde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: morto sul colpo a 25 anni Francesco Iannotta, indagano i carabinieri.

Temi più discussi: Si chiamava Marco Tolomei il 28enne morto nell'incidente a Rieti: era il suo primo giorno di lavoro; Schianto nella notte mentre prima di andare al lavoro, muore 30enne reatino; Incidente mortale sulla Salto Cicolana. Marco aveva scelto di tornare a Marcetelli e oggi avrebbe iniziato il nuovo lavoro.

Si chiamava Marco Tolomei il 28enne morto nell’incidente a Rieti: era il suo primo giorno di lavoroIl sindaco di Marcetelli proclama il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Marco Tolomei. Il 28enne è morto sulla strada Salto-Cicolana nel suo primo giorno di lavoro. fanpage.it

Incidente mortale sulla Salto Cicolana. «Marco aveva scelto di tornare a Marcetelli e oggi avrebbe iniziato il nuovo lavoro»RIETI - Il destino, certe volte, fa scherzi per i quali non c’è davvero nulla da ridere. Marco Tolomei, 28 anni, era felicissimo per il suo primo giorno di lavoro in ... ilmessaggero.it

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Doveva essere un giorno speciale, l'inizio del suo nuovo lavoro. E invece per Marco Tolomei si è trasformato in tragedia - facebook.com facebook