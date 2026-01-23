Si schianta con l'auto contro un albero | nel tragico incidente muore a 25 anni Francesco Iannotta
Un incidente stradale ha provocato la morte di Francesco Iannotta, 25 anni, che ha perso il controllo della propria vettura e si è schiantato contro un albero. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per le indagini. La tragedia ha suscitato cordoglio nella comunità locale.
Perde il controllo dell'auto e si schianta contro un albero: morto sul colpo a 25 anni Francesco Iannotta, indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it
