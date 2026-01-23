Si schianta con l'auto contro un albero | nel tragico incidente muore a 25 anni Francesco Iannotta

Un incidente stradale ha provocato la morte di Francesco Iannotta, 25 anni, che ha perso il controllo della propria vettura e si è schiantato contro un albero. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per le indagini. La tragedia ha suscitato cordoglio nella comunità locale.

