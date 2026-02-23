Claudio Passino è il nuovo coordinatore del centro Health Science della Sant' Anna

Claudio Passino assume il ruolo di coordinatore del centro Health Science della Sant'Anna. La nomina deriva dalla sua lunga esperienza nel campo delle malattie cardiovascolari e dalla collaborazione con il team di ricerca. Passino ha già guidato diversi progetti innovativi e ha contribuito a sviluppare nuove terapie. La sua leadership punta a rafforzare le attività del centro e a promuovere ricerche più avanzate. La scelta ufficiale è stata comunicata dall’università.

Pisa, 23 febbraio 2026 - Claudio Passino, professore ordinario di Malattie dell'apparato cardiovascolare, è il nuovo coordinatore del Centro di Ricerca interdisciplinare Health Science della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Succede al professor Michele Emdin e resterà in carica per tre anni, a partire dal 21 febbraio 2026 fino al 20 febbraio 2029. La nomina è stata accolta con favore dall'intera comunità accademica della Scuola, che ha espresso al nuovo coordinatore auguri di buon lavoro e congratulazioni per l'importante incarico. «Ho raccolto con piacere questa sfida che spero di onorare nel corso del triennio.