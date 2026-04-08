Marche in consiglio interpellanze su raccolta e gestione plasma

Il Consiglio regionale delle Marche è stato convocato per martedì 14 aprile alle ore 10. Durante la seduta sono previste interpellanze riguardanti la raccolta e la gestione del plasma. La riunione si svolgerà presso la sede consiliare e vedrà la partecipazione dei consiglieri per discutere di queste tematiche specifiche. Nessun altro dettaglio sui punti all’ordine del giorno è stato comunicato al momento.

La prossima seduta del Consiglio regionale delle Marche è stata convocata per martedì 14 aprile a partire dalle ore 10. Prima parte dei lavori in seduta aperta per l’intervento, tramite videomessaggio, della Presidente del Consiglio nazionale della Resistenza iraniana, Maryam Rajavi. La seduta ordinaria prevede l’esame di interrogazioni e interpellanze tra cui quelle relative ai compartimenti di pesca e al caso della raccolta e gestione del plasma. L’ordine del giorno vede iscritte anche la proposta di legge concernente le modifiche alla normativa di pianificazione per il governo del territorio e la proposta di atto amministrativo relativa alla seconda modifica del programma regionale Fesr 20212027. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Marche, in consiglio interpellanze su raccolta e gestione plasma Plasma Marche, spunta un’altra mail: ordinava di aumentare la raccolta sangue nonostante mancassero i tecniciScandalo plasma nelle Marche, spunta una mail del 27 febbraio che imponeva di aumentare la raccolta sangue, ignorando l'impossibilità tecnica di... All'ordine del giorno ci sono tante interpellanze e mozioni, torna a riunirsi il consiglio comunaleGiovedì 12 marzo, alle ore 13, tornerà a riunirsi il consiglio comunale di Cesena. Argomenti più discussi: Mangialardi: Ritardi nella realizzazione delle Case di Comunità in Provincia di Ancona; Sacche plasma: esposto in Procura, interrogazione parlamentare e richiesta di Commissione inchiesta da parte delle opposizioni. Marche, in consiglio interpellanze su raccolta e gestione plasmaLa prossima seduta del Consiglio regionale delle Marche è stata convocata per martedì 14 aprile a partire dalle ore 10. Prima parte dei lavori in seduta ... lapresse.it La resistenza iraniana nel prossimo Consiglio regionale delle MarcheIl Consiglio regionale delle Marche si riunisce martedì 14 aprile alle 10. La seduta si apre con un intervento in videomessaggio di Maryam Rajavi, presidente del Consiglio nazionale della Resistenza i ... ansa.it Tv Centro Marche. . Rassegna Stampa - Seguite le altre edizioni alle 13.30, 17.30, 19.30, 20.30 e 23 su Tv Centro Marche canale 10 del digitale terrestre; Regione Marche - facebook.com facebook MONTALTO DELLE MARCHE, VENERDÌ 10 APRILE AL TEATRO DELLA FIABA E DELLA POESIA “MIO PADRE È SYLVESTER STALLONE” DI COMPAGNIA A.D.D.A. - x.com