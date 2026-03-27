Plasma Marche spunta un’altra mail | ordinava di aumentare la raccolta sangue nonostante mancassero i tecnici

Nelle Marche si è verificato un nuovo episodio legato allo scandalo sul plasma, con la scoperta di una email datata 27 febbraio. In essa, veniva richiesto di incrementare la raccolta di sangue, nonostante la carenza di tecnici qualificati disponibili. Alcune delle sacche raccolte in quel periodo sono state successivamente smaltite come rifiuti sanitari.

Scandalo plasma nelle Marche, spunta una mail del 27 febbraio che imponeva di aumentare la raccolta sangue, ignorando l'impossibilità tecnica di gestire le sacche, molte delle quali poi finite tra i rifiuti sanitari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Sacche di plasma sprecate nelle Marche, la Regione minimizza lo scandalo del sangue e dà numeri sbagliatiLa versione ufficiale della Regione Marche sul caso del plasma eliminato presenta non poche incongruenze.

Sacche di plasma buttate nelle Marche, gli allarmi ignorati per un mese: le prove nelle mail internePer oltre un mese il dottor Mauro Montanari, ex direttore del Dipartimento Regionale di Medicina Trasfusionale delle Marche, ha lanciato allarmi ai...

Approfondimenti e contenuti su Plasma Marche

Argomenti discussi: Scandalo del sangue nelle Marche: sei quintali di plasma (oltre 1.600 sacche donate) buttato nei rifiuti.

Scandalo del plasma nelle Marche, centinaia di sacche di sangue finite nella spazzatura: com’è potuto succedere?Il plasma umano è una risorsa dal valore inestimabile. Serve a produrre farmaci salvavita – immunoglobuline, albumina, fattori della coagulazione – che ogni giorno tengono in vita persone affette da m ... greenme.it

Plasma buttato nelle Marche, il caso finisce in Parlamento: il M5s chiama in causa il ministro della SaluteNelle Marche oltre 1.600 sacche di plasma non sono state trattate in tempo e sono state destinate al macero. Da quando Fanpage.it ha rivelato la notizia dei quasi sei quintali di materiale sprecato, l ... fanpage.it