Durante un episodio del suo podcast, Romario ha intervistato Marcelo e gli ha chiesto quale tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi sia stato l’avversario più difficile da affrontare. Marcelo ha risposto condividendo alcune motivazioni, facendo riferimento alle sue esperienze nelle partite contro entrambi i calciatori. La conversazione ha suscitato attenzione tra gli appassionati di calcio e ha generato discussioni sui confronti tra i due grandi campioni.

Durante l’intervista al suo podcast, Romario ha chiesto a Marcelo chi sia stato l’avversario più complicato da affrontare tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. La risposta dell’ex difensore brasiliano è netta: Messi, nonostante sia stato compagno del portoghese per tantissimi anni. Marcelo motiva la scelta sottolineando soprattutto la sua lettura del gioco, la comprensione degli spazi e la capacità di anticipare ogni situazione in campo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marcelo tradisce Ronaldo: "Ecco perché giocare contro Messi era più difficile"

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