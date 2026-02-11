Capello sentenzia | CR7 un grande atleta ma non si può paragonare a Messi Ronaldo e Maradona! Ecco perché

Capello mette in chiaro che Cristiano Ronaldo resta un grande atleta, ma non può essere paragonato a Messi, Ronaldo e Maradona. Secondo l’ex allenatore, le differenze tra questi campioni sono troppo evidenti per essere ignorate. La discussione sulla posizione di CR7 nel calcio mondiale si riaccende.

