Milan ecco perché Gimenez potrebbe giocare titolare contro il Napoli

Il difensore messicano potrebbe scendere in campo fin dal primo minuto nel prossimo match tra Napoli e Milan. Dopo un periodo di assenza, le sue condizioni sembrano aver recuperato, e la società sta valutando la possibilità di inserirlo come titolare. La decisione dipenderà dall'allenatore, che sta considerando le sue opzioni per la formazione.

Napoli-Milan, Gimenez titolare? Lunedì di Pasquetta i rossoneri torneranno in campo contro la squadra di Antonio Conte. Entrambi le compagini giocheranno con il risultato di Inter-Roma già acquisito e sapranno quindi se potranno rosicchiare ulteriori punti alla squadra in vetta alla Serie A. Una sfida cruciale che dirà probabilmente chi si giocherà la Scudetto davvero con i nerazzurri. Domani pomeriggio Allegri e il suo staff riprenderanno gli allenamenti a Milanello per preparare al meglio la partita contro i partenopei. Restano ovviamente ancora tanti dubbi sulla possibile formazione del Milan visto che mancano ancora tanti giorni e bisognerà vedere come rientreranno i giocatori impegnati con le proprie nazionali in giro per il Mondo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, ecco perché Gimenez potrebbe giocare titolare contro il Napoli Articoli correlati Leggi anche: Alisson Santos potrebbe non giocare titolare contro il Verona per un piccolo problema fisico (Kiss Kiss Napoli) Allegri cambia piano tattico: ecco come potrebbe giocare il Milan con Modric e Jashari contro il ComoMilan-Como, Jashari con Modric? Massimiliano Allegri va verso una rivoluzione nell'undici titolare rispetto a quanto visto nelle recenti partite dei... Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Rinascita Gimenez: ecco perché al Milan sta convincendo tutti; Milan, Gimenez: Finalmente sto bene, mi mancava il campo. Goal? Non voglio mettermi pressione. E crediamo nello Scudetto; Il Milan ritrova il Bebote Gimenez, l'attaccante messicano pronto per il rush finale: Mi sento bene e voglio aiutare la squara!; Milan, da Gabbia a Gimenez: ecco come procede il recupero degli infortunati. Milan, Allegri: Gimenez convocato, Pulisic e Leao...Reduce dal ko con la Lazio il Milan si appresta ad affrontare il Torino nel match valevole per la 30esima giornata di campionato. Il tecnico rossonero Massimiliano Allegri ha presentato il match nella ... fantacalcio.it Vendita stadio San Siro a Milan e Inter: perquisizioni della Guardia di Finanza e 9 indagati - facebook.com facebook ANSA - Vendita San Siro, GdF in Comune a Milano e alla M-I Stadio di Milan e Inter. Ipotesi turbativa d'asta x.com