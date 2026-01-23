Lavori di manutenzione straordinaria stop all' erogazione idrica a Salerno | la mappa dei disagi

Lunedì 26 gennaio, dalle 9 alle 14, Salerno sarà interessata da un’interruzione temporanea dell’erogazione idrica. La sospensione, della durata di cinque ore, è necessaria per consentire lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica cittadina. Si consiglia di pianificare di conseguenza l’approvvigionamento di acqua e di adottare le precauzioni del caso. Questa misura mira a migliorare la qualità e l’efficienza del servizio nel lungo termine.

Rubinetti a secco per cinque ore a Salerno. Lunedì 26 gennaio l'erogazione idrica sarà sospesa dalle 9 alle 14 per consentire un intervento di manutenzione straordinaria sulla rete.La mappa dei disagiLe operazioni tecniche, come comunicato da Salerno Sistemi, si concentreranno in via Enrico.🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

