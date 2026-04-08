Mantovano ad Afragola | Rimuoveremo 620 tonnellate di rifiuti dalla Terra dei fuochi – Il video

Oggi in una città del sud Italia, un rappresentante di un ente locale ha annunciato l'inizio di un’operazione di rimozione di circa 620 tonnellate di rifiuti dalla zona conosciuta come la Terra dei fuochi. L'intervento prevede l'impiego di squadre specializzate e mezzi di smaltimento per bonificare un’area con problemi di discariche abusive. L’operazione sarà seguita da un monitoraggio continuo per verificare i risultati.

(Agenzia Vista) Afragola, 08 aprile 2026 "Oggi inizia una battaglia per rimuovere 620 tonnellate di rifiuti lasciati in mezzo alla strada e che punta entro il mese di luglio a rimuovere tutti i rifiuti presenti sulle strade comunali e provinciali di questo territorio, rifiuti che spesso vengono dati alle fiamme con tutte le conseguenze terribili che questo territorio ha conosciuto per decenni". Così Il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano alll'avvio delle attività di rimozione dei rifiuti in località Cantariello, tra Afragola e Casoria. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Gioacchino Amico, chi è il... 🔗 Leggi su Open.online Terra dei Fuochi, l'annuncio: "In pochi mesi saranno rimosse le 620 tonnellate di rifiuti restanti""Oggi inizia una battaglia per rimuovere 620 tonnellate di rifiuti lasciati in mezzo alla strada e che punta entro il mese di luglio a rimuovere... Terra dei Fuochi, da rimuovere 620 tonnellate di rifiuti stradali. "Non una battaglia, ma una guerra"A cavallo tra le province di Caserta e Napoli, prosegue senza sosta l’impegno per il risanamento ambientale della Terra dei Fuochi. Mantovano ad Afragola: Rimuoveremo 620 tonnellate di rifiuti dalla Terra dei fuochi(Agenzia Vista) Afragola, 08 aprile 2026 Oggi inizia una battaglia per rimuovere 620 tonnellate di rifiuti lasciati in mezzo alla strada e che punta ... quotidiano.net Mantovano, 'avanti con la guerra a Terra dei Fuochi'Seicentoventi tonnellate di rifiuti, tra urbani e scarti industriali, da rimuovere nel giro di venti giorni: ha preso il via stamattina l'operazione voluta dal Governo per il risanamento della Terra d ... ansa.it