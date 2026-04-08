Durante le festività pasquali, i Carabinieri hanno effettuato controlli tra Curtatone e Borgo Virgilio. In un caso, hanno fermato un uomo di 47 anni sospettato di aver compiuto un furto presso il centro commerciale Il Gigante. In un’altra operazione, hanno intercettato un uomo in fuga che trasportava un compressore. Le forze dell’ordine hanno portato a termine queste operazioni nell’ambito delle attività di vigilanza durante il periodo pasquale.

Tra Curtatone e Borgo Virgilio, i Carabinieri hanno fermato un uomo di 47 anni per un furto al centro commerciale Il Gigante e intercettato un fuggitivo con un compressore durante le operazioni di controllo per le festività pasquali. L’intervento dei militari ha avuto luogo all’interno della struttura commerciale di Curtatone, dove un cittadino rumeno senza dimora fissa è stato denunciato per furto aggravato. L’uomo aveva sottratto due confezioni di caffè e un borsello, oggetti che insieme avevano un valore di circa 50 euro. Grazie alla rapidità dell’azione coordinata dalla Compagnia di Mantova, l’intera refurtiva è stata recuperata. Gli articoli sono stati consegnati immediatamente al responsabile del centro commerciale per essere reintegrati nel magazzino. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mantova, blitz pasquale: tra furti al Gigante e fughe col compressore

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