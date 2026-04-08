Mano pakistana zampino cinese e guerra in Libano | retroscena di un ‘accordo’

Si parla di un accordo che coinvolge diversi paesi, con presenze di origini varie. Secondo fonti, il Pakistan avrebbe svolto un ruolo di mediazione, nonostante le prime impressioni di improbabilità. Le trattative sarebbero state facilitate anche da elementi provenienti dalla Cina, mentre la regione del Libano è al centro di tensioni e negoziati diplomatici. I dettagli restano ancora poco chiari, ma le discussioni sono in corso tra le parti interessate.

(Adnkronos) – C'era chi parlava di mediatore "improbabile". Eppure il Pakistan avrebbe passato messaggi, fatto da intermediario e sarebbe riuscito a portare al mondo una tregua tra Stati Uniti e Iran, annunciata dopo più di un mese di operazioni americane e israeliane che hanno martellato la Repubblica islamica e a cui Teheran non ha mancato. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Milan-Inter, il retroscena sul gol di Estupinan: c’è lo zampino di AllegriL'ultimo episodio di 'BordoCam' ha messo in luce un dettaglio sulla rete di Pervis Estupinan contro l'Inter.

Iran, la guerra in diretta, Trump: “Accordo potrebbe esserci a breve”. Ucciso casco blu Onu in LibanoLe ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA, Trump: "Accordo con l'Iran potrebbe esserci a breve, Usa potrebbero prendere il...

Argomenti più discussi: Configit to Host Eleventh Annual Virtual Configuration Lifecycle Management Summit Focused on Mastering Customization Complexity in the AI Era; Romania wins global recognition, CAHM Europe receives Green & Organic Award at 57th Cosmoprof Worldwide Bologna; Tregua Iran-Usa, Trump si arrabbia per la nota di Teheran: E’ falsa e Cnn abbocca; Champions, oggi Psg-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla.

Mano pakistana, zampino cinese e guerra in Libano: retroscena di un 'accordo'C'era chi parlava di mediatore improbabile. Eppure il Pakistan avrebbe passato messaggi, fatto da intermediario e sarebbe riuscito a portare al mondo una tregua tra Stati Uniti e Iran, annunciata do ... adnkronos.com

C’è la tregua, di due settimane. Si fermano i bombardamenti sull’Iran per 15 giorni. L’annuncio del presidente degli Stati Uniti Donald Trump è arrivato nella notte 50 minuti prima della scadenza del “penultimatum” agli iraniani. Nessuna apocalisse, almeno pe - facebook.com facebook