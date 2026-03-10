Durante il derby tra Milan e Inter, il gol di Estupinan al 35' minuto ha attirato l’attenzione. Si parla di un intervento di Allegri, che avrebbe avuto un ruolo nell’azione che ha portato alla rete. La partita si è svolta nel rispetto dei regolamenti ufficiali e senza ulteriori controversie di rilievo. La cronaca si concentra sui momenti chiave del match e sui dettagli tecnici delle azioni.

L'ultimo episodio di 'BordoCam' ha messo in luce un dettaglio sulla rete di Pervis Estupinan contro l'Inter. Già a partire dal riscaldamento, lo staff tecnico rossonero ha dato alcune indicazioni all'esterno ecuadoriano: "Concentrati su quello che devi fare Pervis". Ma la vera intuizione, quella che ha cambiato la partita, è stata di Massimiliano Allegri. Il tecnico del Milan ha letto una possibile chiave tattica della partita, che, dopo pochi minuti, si è rivelata decisiva. Pochi istanti dopo l'inizio del match, Allegri si è rivolto al suo collaboratore Bernardo Corradi con queste parole: "Estupinan deve passare davanti a Luis Henrique perché non lo prende". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan-Inter, il retroscena sul gol di Estupinan: c'è lo zampino di Allegri

