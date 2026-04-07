Un'operazione di mercato effettuata da un dirigente ha attirato poca attenzione, nonostante abbia suscitato commenti positivi da parte di un esperto del settore. Si tratta di un trasferimento che ha coinvolto un giovane calciatore, con un contratto che prevede un fisso di due milioni di euro e bonus per altri diciotto milioni, grazie a una strategia che ha evitato le restrizioni sul mercato.

Giovanni Manna ha chiuso Giovane con una struttura contrattuale mai vista prima nel calcio italiano: 2 milioni di fisso più 18 di bonus, aggirando il blocco del mercato. Giovane-Napoli: come Manna ha inventato una formula nuova. Il direttore sportivo del Napoli ha dimostrato inventiva raramente riscontrata nel mercato italiano. La soluzione escogitata per l’attaccante brasiliano rappresenta un capolavoro tattico di negoziazione: anziché affrontare una spesa immediata di 20 milioni, gli azzurri hanno spezzato l’operazione in una base minima con incentivi massicci legati alle prestazioni. Gianluca Di Marzio, esperto di Sky Sport, è intervenuto... 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Manna e la mossa sul mercato passata inosservata: che elogio da parte di Di Marzio!

Perisic chiama l’Inter: la mossa del croato dopo l’annuncio di Jakirovic non è passata inosservataCalciomercato Inter, nuovo assalto a Curtis Jones? Il piano per l’estate Calciomercato Inter LIVE: Barella non è più incedibile.

Milan, Diddi: “A Bologna è passata inosservata la grande prestazione di Athekame”Luca Diddi, match analyst ed opinionista sportivo, è stato ospite dell'ultimo video pubblicato sul canale Youtube di Carlo Pellegatti.

Temi più discussi: Piazza e parlamento, la mossa a tenaglia per cancellare la partecipazione dei pazienti ai costi delle cure a domicilio; Cosa è successo tra Lukaku e il Napoli: l'ultimatum di De Laurentiis, il rischio fuori rosa e la mediazione di Manna; L'annuncio di Gazzetta: ''Lukaku subito multato dal Napoli. Non ha volutato ascoltare Manna e l'agente''; Inter-Roma: tra l’enigma post-sosta e l’incubo Soulé, mossa a sorpresa di Gasperini a San Siro.

Goretzka-Napoli, occhio all'estate: la mossa del ds Manna per giugnoLavori in corso per la dirigenza azzurra già attiva sul mercato per il futuro e per la prossima stagione. Il Napoli, ad esempio, si sta informando per capire quanti margini possono ... tuttonapoli.net

Alajbegovic, Manna si muove per anticipare la concorrenzaForzAzzurri.net - Il Napoli sul bosniaco che stasera affronta l'Italia di Gattuso. Questa sera l'Italia del Ct Gattuso affronta la Bosnia per conquistare un posto nei ... forzazzurri.net

#Romano: "Il #Napoli riscatta #AlissonSantos. E qualcuno deve chiedere scusa a #Manna" https://www.napolicalcionews.it/news-calcio-napoli/Romano---Il-Napoli-riscatta-Alisson-Santos--E-qualcuno-deve-chiedere-scusa-a-Manna--147171.aspx #Calciomer - facebook.com facebook

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha fatto il punto sul caso Lukaku prima di #NapoliMilan x.com