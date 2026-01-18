Catania avviso alla popolazione per condizioni meteo avverse | le raccomandazioni

La Protezione Civile di Catania ha emesso un avviso di preallerta meteo per le giornate di lunedì 19 e martedì 20 gennaio, a causa di condizioni meteorologiche avverse. Si raccomanda alla popolazione di prestare attenzione alle eventuali allerte e di adottare le misure di prudenza necessarie per garantire la sicurezza durante questa fase di maltempo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Preallerta meteo per domani, lunedì 19 e martedì 20 gennaio. Si comunica alla cittadinanza che la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale ha segnalato l’arrivo, nella giornata di lunedì 19 gennaio, di una fase di maltempo particolarmente intensa. Le previsioni indicano venti forti o di burrasca dai quadranti orientali (Levante e Scirocco), piogge abbondanti, soprattutto nell’area compresa tra Etna e Peloritani, e mareggiate significative, con maggiore impatto lungo le coste ioniche. In attesa della pubblicazione del bollettino ufficiale, prevista per il pomeriggio odierno, si invita sin da ora la popolazione ad adottare comportamenti prudenti e responsabili, finalizzati alla tutela della propria sicurezza. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Catania, avviso alla popolazione per condizioni meteo avverse: le raccomandazioni Leggi anche: Indonesia, 4 turisti dispersi dopo un naufragio. Le condizioni meteo avverse complicano le ricerche Leggi anche: Aeroporto di Peretola, raffica di cancellazioni per le condizioni meteo avverse Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Arriva la pioggia: imminente fase perturbata, i dettagli L'avviso della protezione civile. Interviene il sindaco di Catania - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.