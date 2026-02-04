Vento forte e onde alte | il Comune di Melito invita alla prudenza per le avverse condizioni meteo in arrivo

Il Comune di Melito Porto Salvo ha avvisato i cittadini di stare attenti. Vento forte e onde alte sono in arrivo e potrebbero causare problemi. La protezione civile invita a evitare spostamenti non necessari e a tenere sotto controllo le comunicazioni ufficiali. La situazione resta monitorata, ma la prudenza è d’obbligo.

Il Comune di Melito Porto Salvo ha diramato un avviso urgente alla popolazione a causa dell'arrivo di condizioni meteo avverse previste per la serata di martedì 3 febbraio 2026 e per le successive 36 ore. L'allerta, coordinata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, prevede vento forte proveniente dai quadranti meridionali con tendenza a ruotare verso ovest, accompagnato da mareggiate significative lungo le coste esposte. L'emissione dell'avviso si aggiunge all'allerta meteo gialla già in vigore, che segnala un rischio moderato di fenomeni atmosferici estremi. L'attenzione è concentrata soprattutto sulle aree costiere, dove il mare potrebbe raggiungere livelli critici, con rischi di frane, allagamenti e danni alle infrastrutture vicine al litorale.

